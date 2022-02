Kanye "Ye" West usa monólogo de Kim Kardashian no SNL em evento de 'Donda 2'

Kanye "Ye" West fez um interlúdio com a estreia de Kim Kardashian no Saturday Night Live. Na terça-feira, 22, Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, comemorou o lançamento de seu novo álbum, Donda 2, com um evento de audição no LoanDepot Park em Miami.

E enquanto o rapper de 44 anos apresentou uma série de samples de Donda 2, os fãs presentes ficaram surpresos ao ouvir algumas palavras da eterna musa de Keeping Up With the Kardashians usadas como abertura de sua faixa "Sci-Fi".