The Weeknd é flagrado aos beijos com Simi Khadra em seu aniversário em Las Vegas

GP Images/Getty Images

Outros rostos familiares vistos na festa de aniversário de The Weeknd incluíram Zack Bia e Drake, que compartilharam várias fotos tiradas da festa no Instagram. Em um post de 21 de fevereiro, Drake escreveu na legenda de cliques com o aniversariante: "Fizemos tudo como se não fosse nada... isso não é algo?"

Essa não foi a primeira vez que The Weeknd foi visto com Simi, de 28 anos. No início de fevereiro, os dois foram flagrados jantando juntos em Los Angeles. Simi também esteve presente na festa de lançamento do álbum Dawn FM, do cantor, em janeiro, segundo a People.

No passado, The Weeknd namorou Bella Hadid e Selena Gomez. Ele também provocou rumores de romance com Angelina Jolie no verão passado, embora uma segunda fonte disse ao E! News em setembro que os dois não namoraram e estavam simplesmente "falando sobre parceria em alguns projetos humanitários juntos".