Aaron Rodgers declara seu amor e gratidão por Shailene Woodley após separação

"Aqui estão algumas... #GratidãodeSegundoàNoite por algumas das pessoas incrivelmente especiais da minha vida", escreveu ele na rede social em 21 de fevereiro, ao lado de uma série de imagens diferentes, "com algumas fotos do último ano lindo".

Quanto à Shailene - além de incluir uma foto dos dois juntos em seu post -, Aaron escreveu: "Obrigado por me deixar correr atrás de você nos primeiros dois meses depois de nos conhecermos e, finalmente, me deixar alcançá-la e fazer parte de sua vida. Obrigado por sempre me apoiar, pela incrível bondade que você mostra a mim e a todos que conhece, e por me mostrar como é o amor incondicional, eu te amo e sou grato por você."