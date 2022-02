Nome do meio de Wolf Webster, filho de Kylie Jenner e Travis Scott, é revelado

De acordo com uma certidão de nascimento obtida pelo TMZ, Kylie, de 24 anos, e Travis, de 30 anos, escolheram Jacques como nome do meio do mais novo membro de sua família, em homenagem ao pai, cujo nome de nascimento é Jacques Webster.

O certificado também mostrou que o parto do dia 2 de fevereiro foi feito pelo mesmo médico que deu trouxe ao mundo a filha de 4 anos do casal, Stormi Webster, e a filha de 3 anos de Khloé Kardashian e Tristan Thompson, True Thompson.