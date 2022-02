Daiana Garbin tranquiliza fãs após mais uma quimio de Lua: "Correndo na casa inteira"

No fim de janeiro, o casal se pronunciou em vídeo e contou aos fãs o momento delicado no qual estavam passando. Lua, de 1 ano, estava na batalha contra um câncer raro no olho, a retinoblastoma.

"Em outubro a gente descobriu que a nossa filha, Lua, está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos, muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina", disse Daiana no vídeo.