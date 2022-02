Kendall Jenner e Selena Gomez dão dicas de carreira após estarem na lista da Create & Cultivate

"Tenho a sorte de ter uma família formada por mulheres empreendedoras fortes, então desde muito jovem me inspirei em sua dedicação e espírito empreendedor. Meus pais adoravam tequila desde que me lembro – era uma comemoração em nossa casa e, quando fiquei mais velha, eles me deixaram interessada em descobrir novas tequilas. A tequila se tornou uma saída criativa para mim que estava inexoravelmente ligada a momentos mágicos passados com a família e amigos", contou a modelo.

É dicas que você quer? Temos: "Pense nas pessoas que apreciam seu produto – seus bebedores – como sua maior estrela. Como podemos proporcionar às pessoas as melhores experiências possíveis com nosso produto? Usar isso como uma bússola tem sido muito útil, pois expandimos ao longo do ano passado".