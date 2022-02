Adele e Rich Paul são só amor em evento de basquete cheio de estrelas

Adele parecia mais apaixonada do que nunca com o namorado e agente esportivo Rich Paul no All-Star Game da NBA de 2022 no domingo, 20. Adele e Rich Paul, que estão namorando desde o ano passado, foram fotografados de forma carinhosa na quadra do evento, que aconteceu no Rocket Mortgage Fieldhouse em Cleveland, Ohio.

Rich estava presente para apoiar o amigo e cliente LeBron James, cuja equipe venceu por pouco a equipe de Kevin Durant com uma pontuação de 163-160.