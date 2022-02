Neymar posa com Robert Pattinson e Zoë Kravitz na première de 'Batman' em Paris

"Vocês sabem que o Ney é fã do Batman, né? Pois é, hoje (nesta segunda-feira) o Batmóvel e os atores (Robert Pattinson e Zoë Kravitz) do novo filme estiveram em Paris. Claro que rolou um encontro com o nosso craque. Ele ainda tirou onda no carro do Homem morcego. Demais!", disse o site oficial do jogador nas redes sociais.