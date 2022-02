Eduardo Costa é condenado após insultar Fernanda Lima

Para quem não se lembra, em novembro de 2018, o cantor xingou a apresentadora após ela fazer um discurso contra o conservadorismo e o machismo em seu programa na época, Amor e Sexo, da Rede Globo

"Não importa o que façamos nos chamam de louca. Se levamos a fama, vamos sim deitar na cama. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista e misógino. Vamos jogar na fogueira as camisas de força da submissão, da tirania e da repressão", disse Fernanda, em trecho de seu discurso.