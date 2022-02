Minka Kelly revela que não se sentiu "confortável" com cena de nudez em 'Euphoria'

Alexa Demie

Como o resto de suas co-estrelas, Alexa Demi mantém sua vida pessoal longe dos holofotes. Mas ela supostamente está em um relacionamento de longo prazo com o músico Christian Berishaj, mais conhecido como JMSN. Claramente, ela é sua musa, pois estrelou seu videoclipe "Act Like I'm Not Here" em setembro de 2020. Além disso, a atriz é uma das duas únicas pessoas que ele segue no Instagram.