Estratégias e personalidades: As novidades da 2ª temporada de Juju Boot Camp

Estratégia também fará parte da segunda temporada de Juju Boot Camp, com as 12 jogadoras conquistando muito poder de decisão e revirando a disputa através de votações abertas.

Com o voto, as candidatas, por exemplo, decidem em que barraca – dentre a presidencial, a comum e a da discórdia! – cada uma vai dormir. Outra novidade do reality é a aproximação do público com as musas escolhidas.