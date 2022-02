Por que Lexi humilhando Nate em 'Euphoria' nos faz sentir em conflito

Lexi sabe que Nate não se importa com ninguém além dela mesma, então ela o trata do jeito que ele trata todo mundo. Ela coreografa um número de dança homoerótica onde Ethan (Austin Abrams), como Nate, empurra e grunhe pelo palco com um grupo de homens em shorts dourados. E embora não haja como Lexi saber sobre seus textos com Jules (Hunter Schafer), o público olha para Nate com alegria, o que realmente o irrita, levando-o a dizer a Cassie o término do namoro.