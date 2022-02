Maíra Cardi rebate ataques à sua filha com Arthur Aguiar

"Na época que eu tive a Sophia, estava no auge da minha paixão. Talvez por isso que ela seja tão doce. Mas se ela fosse filha de uma das traições e de umas das mulheres que ele se envolveu, eu amaria ela igual. Ela é uma criança e nada tem a ver com as escolhas ruins dos adultos. Não importa se a criança é fruto da traição... Ela não tem nada a ver. No caso, a Sophia é minha filha e a fiz com muito amor".