Justin Bieber testa positivo para Covid-19 após início da turnê mundial e adia show

A equipe do cantor de "Love Yourself" havia divulgado um dia antes um comunicado no Instagram anunciando que seu show em Las Vegas foi adiado devido a "resultados positivos da COVID na família da turnê Justice". O show – que estava originalmente agendado para 20 de fevereiro – foi adiado para 28 de junho.

"Justin, é claro, está muito desapontado", continuou o comunicado, "mas a saúde e a segurança de sua equipe e fãs são sempre sua prioridade número um".