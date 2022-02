Rainha Elizabeth II testa positivo para Covid-19

Embora a rainha tenha mantido em grande parte seus compromissos reais, tanto presenciais quanto virtuais nos últimos meses, as preocupações com sua saúde aumentaram, dada sua idade e especialmente após sua hospitalização no ano passado, que foi seguida em novembro por um anúncio do Palácio de Buckingham, que a rainha havia torcido suas costas, forçando-a a perder a cerimônia anual do Remembrance Sunday. No dia 16 de fevereiro, durante sua última sessão de audiência pessoal em Windsor, enquanto conversava com dois membros da equipe de defesa, a monarca disse levemente: "Bem, como você pode ver, não posso me mexer".

Além de acompanhar seus compromissos reais, a rainha também cuida dos negócios da família para garantir seu legado. No início deste mês, ela divulgou uma declaração que dizia: "Quando, na plenitude do tempo, meu filho Charles se tornar rei, eu sei que você dará a ele e sua esposa Camilla o mesmo apoio que você me deu; e é meu sincero desejo que, quando esse momento chegar, Camilla seja conhecida como Rainha Consorte, pois continua seu próprio serviço leal".