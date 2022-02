Suposto 'Golpista do Tinder' quebra silêncio em entrevista com nova namorada

TORE KRISTIANSEN/VG/EPA-EFE/Shutterstock

Enquanto Simon está fora da prisão, ele foi banido do famoso aplicativo de namoro. Um porta-voz do Tinder disse ao E! News em 5 de fevereiro que Simon e "qualquer um de seus pseudônimos conhecidos" foram proibidos de usar seus serviços em 2019. "Ele está permanentemente banido do Tinder. Antes do lançamento do documentário, realizamos investigações internas adicionais e podemos confirmar que Simon Leviev não está ativo no Tinder sob nenhum de seus pseudônimos conhecidos."

Simon anteriormente negou irregularidades em um memorando de voz que foi ao ar no especial da Netflix, dizendo: "Vou prosseguir com o processo contra você por discriminação e mentiras e, você sabe, tudo é baseado basicamente em uma mentira... E é isso, é assim que vai ser."

Assista ao teaser de sua nova entrevista acima.