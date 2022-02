Por que Príncipe Harry não se sente seguro em levar filhos com Meghan Markle ao Reino Unido

Um arquivamento do dia 16 de fevereiro do juiz que supervisiona o caso, afirma que o Ministério do Interior do Reino Unido planeja se opor ao desafio de Harry. O documento diz que o grupo sustenta que o duque "não conseguiu fornecer as medidas necessárias de respeito ao Ministério do Interior e ao RAVEC [Comitê Executivo Real e VIP] como o especialista, e democraticamente responsável, tomador de decisões em questões de segurança protetora e avaliação de risco associada."

O documento acrescenta que o Ministério do Interior também sustenta que a "oferta de financiamento privado de Harry é irrelevante", acrescentando que "a segurança de proteção individual da polícia não está disponível em uma base de financiamento privado, e que ele também supostamente não se ofereceu para pagar pela proteção policial quando retornou ao Reino Unido em junho.