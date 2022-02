Scott Eastwood revela que Brad Pitt separou briga entre ele e Shia LaBeouf em set de filme

Após Scott Eastwood dar uma entrevista para a revista Insider falando sobre sua carreira, o astro de 35 anos revelou que as coisas ficaram "voláteis" enquanto ele gravava uma cena com o ator de Transformers, que também tem 35 anos, no set de Corações de Ferro. Apesar de estar escrito no roteiro que o personagem de Scott tinha que cuspir na camiseta de Shia, o astro levou isso para o lado pessoal, o que fez Brad Pitt, que também estrelou o filme, tomar uma atitude e parar a briga.