Tom Holland e Zendaya provam que são os maiores fãs um do outro com essas camisas

Mesmo em um jogo de hóquei, Tom Holland e Zendaya são mais fofos que nunca! Para seu último passeio, Tom Holland e Zendaya, co-estrelas em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa - cujo romance fora da tela foi confirmado no ano passado -, compareceram ao jogo de hóquei do New York Rangers em 17 de fevereiro no Madison Square Garden.

E quando chegou a hora da disputa, os torcedores de 25 anos usaram camisas do Rangers com a adição perfeita: tanto um quanto o outro ostentavam os nomes e o ano de nascimento um do outro, em vez dos nomes dos jogadores do time que geralmente são mostrados nas costas.