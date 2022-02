Brad Pitt processa Angelina Jolie por sua vínicola conjunta

Michael Kovac/Getty Images for AFI

Além disso, o processo afirma que o ator fez "investimentos financeiros significativos" para transformar a vinícola em um negócio de sucesso, enquanto Jolie "não teve envolvimento nesses esforços". Ao invés disso, alega o processo, Jolie usou a venda de suas ações como uma "oportunidade de capitalizar o sucesso de Pitt e sacar dinheiro, sem nunca ter que levantar um dedo para expandir a empresa".

Embora Pitt reconheça no processo que Jolie colocou 40% do preço inicial de compra da vinícola de US$ 28,4 milhões, ele assumiu a responsabilidade exclusiva de expandir seus negócios, que ele disse estar "perdendo dinheiro a cada ano" no momento em que o ex-casal a comprou, para onde está hoje.

"Jolie não fez nada para impulsionar esse crescimento", diz o processo. "Ao invés disso, ela permitiu que Pitt fizesse esses investimentos e se dedicasse ao negócio com base no direito de consentimento que ela lhe devia e... o sucesso de Miraval não teria ocorrido se Pitt não tivesse agido com base nesses direitos".