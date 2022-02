BBB22: Jade Picon não participa de ação de dança após trauma no TikTok

Jade Picon, que está na xepa do BBB22 nesta semana, chamou atenção do público após ficar de fora de ação de dança no reality. Em post no Twitter, a equipe de Jade explicou que a influencer tem um trauma.

O momento dentro do programa foi patrocinado por marca de cerveja e contou com uma aula de dança de Justin Neto, que apareceu através de um telão.