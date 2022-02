'O Golpista do Tinder' está trabalhando no próprio programa de namoro

De golpista a estrela de reality show? Uma fonte disse ao E! News de que o suposto golpista do Tinder, Simon Leviev, está trabalhando em um programa de namoro depois de ser banido do aplicativo de encontros, Tinder.

Embora os detalhes sobre o que o programa de namoro implicará ainda não sejam conhecidos, o E! News também pode confirmar que Simon assinou com a gerente Gina Rodriguez, que atuou como produtora executiva de Mama June: From Hot to Not.