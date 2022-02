Empresa de tequila de Kendall Jenner responde a processo movido por concorrente

Sophie Sahara

"A imagem que o Réu usou no aplicativo foi de uma garrafa de Tequila 512 do Autor", afirmaram os documentos do tribunal. "O Autor não autorizou este uso de forma alguma. Ou o Réu usou intencionalmente a garrafa do Autor, esperando desfocar ainda mais as linhas entre os dois produtos, ou o Réu estava confuso sobre a diferença entre as duas marcas."

O E! News entrou em contato com o representante de Jenner e Kardashian para comentar e não teve retorno. Elas não são listadas como rés no processo.