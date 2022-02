BBB 22: Jade Picon fica fora do VIP após dizer que não iria para Xepa e web reage

Jade rindo do Arthur pq achou que ele ia pra xepa

Em seguida escapou e falou "pelo menos sei que não vou pra xepa"

Lucas ganhou e colocou Arthur no Vip e Jade ficou na Xepa

KAKAKAKAKAKAKAKAAKKAAKKKAKAKAKAKAKA EU AMO AS VOLTAS QUE O MUNDO DA #BBB22 #RedeBBB