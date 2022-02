Olivia Rodrigo e Adam Faze terminam namoro após menos de um ano

O casal musical levantou rumores de romance pela primeira vez no final de junho, quando foram vistos se aconchegando na festa de estreia de Space Jam 2. Uma testemunha ocular do evento repleto de estrelas, que ocorreu no Six Flags Magic Mountain, na Califórnia, disse ao E! News na época que Olivia apresentou Adam como "seu namorado" e a dupla ficou "junto a noite inteira".

Embora a fonte tenha dito que Olivia e Adam haviam "se conhecido através de amigos da indústria" apenas há alguns meses antes, eles estavam "definitivamente namorando exclusivamente e ficando sérios" no momento da festa.