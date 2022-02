Kim Kardashian e North West combinam pijamas em foto fofa

Os pijamas cheio de corações são temáticos por causa do Valentine's Day, que aconteceu na última segunda-feira, 14. O feriado foi um dia cheio de acontecimentos para Kim, já que ela saiu para jantar com seu novo namorado, Pete Davidson, e, no mesmo dia, foi descoberto que o ex dela, Kanye "Ye" West, terminou o relacionamento com Julia Fox. Como se não bastasse, o rapper também mostrou uma foto com um carro cheio de rosas vermelhas que ele pretendia enviar para a mãe de seus filhos.