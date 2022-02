Ariana Grande compartilha rara foto beijando Dalton Gomez

Para mostrar como eles comemoraram o Valentine's Day, a cantora publicou uma rara foto com o amado no Instagram nessa quarta-feira, 16 de fevereiro. No post, Ariana e Dalton podem ser vistos se abraçando sob a luz do luar. Porém, se você arrastar para o lado, também há um vídeo dos dois dando um beijo fofo. Ari legendou a publicação com um coração rosa e um emoji de flecha.