Diretor de novela acusado de racismo por atrizes é afastado da Globo

A autora Thereza Falcão pediu desculpas. Já a TV Globo contratou consultores para rever toda a história da novela e apontar os erros e falhas dos roteiros.

As atrizes aguardam as investigações para decidirem se abrem um processo criminal contra Coimbra. Em contato com o E! Online Brasil, o diretor se manifestou sobre o assunto:

"O elenco da novela tem todo o meu respeito e admiração. Sou a favor do diálogo e acredito que todas as discussões sobre o tema são necessárias."