Pete Davidson retorna oficialmente ao Instagram

Dia Dipasupil/WireImage

Quando Ye começou a postar repetidamente sobre Kim e Pete no Dia dos Namorados, o casal tentou "ignorar" as mensagens online, disse uma fonte ao E! News. Eles inclusive foram vistos compartilhando um beijo público no Cipriani NYC.

"Kim está tentando ignorar as postagens de mídia social de Kanye e os apelos para eles voltarem", compartilhou a fonte. "Ela está muito feliz agora e se divertindo muito. Ela gosta de seu momento na vida e está amando este novo capítulo".

Quanto a Pete, antes de sua saída do Instagram, ele se abriu sobre suas lutas com o transtorno de personalidade limítrofe no podcast WTF With Marc Maron, em 2017, dizendo que foi para a reabilitação de maconha depois de sofrer "colapsos mentais muito ruins". Quando os colapsos continuaram depois de sair da reabilitação, ele abordou sua saúde mental consultando um psiquiatra que o diagnosticou, disse ele.