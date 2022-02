Conheça a primeira modelo com síndrome de Down da Victoria's Secret

Em 2020, a porto-riquenha causou alvoroço ao estrear na semana de moda de Nova York, e agora, ela dá um passo importante ao se tornar parte da famosa marca de lingeries.

"Um dia sonhei com isso, trabalhei nisso e hoje é um sonho realizado. Finalmente posso contar meu grande segredo... Sou a primeira modelo da Victoria's Secret com síndrome de Down! Obrigada a todos por sempre me apoiarem em meus projetos", disse ela no Instagram.

Veja todos os detalhes no vídeo acima!