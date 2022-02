BBB 22: Leo Picon invade redes de Jade Picon e critica postura da equipe

"Falo o que eu penso e ajo de acordo com os impulsos do meu coração. Podem falar que o que eu faço é loucura, só que foi minha loucura que me trouxe muito além de onde falavam que eu poderia chegar. Faço parte do grupo que não está de acordo com a gestão das redes da Jade", disse o ex-colírio da revista Capricho em seus Stories.