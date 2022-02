Autópsia de Brian Laundrie revela que ele foi parcialmente comido por animais após a morte

Em um documento de 47 páginas obtido pelo E! News, os oficiais do Gabinete do Médico Legal do Distrito 12 da Flórida compartilharam o que descobriram sobre os restos mortais de Laundrie, que eles descreveram como "esqueléticos", e sobre os objetos pessoais que foram descobertos na Reserva Memorial T. Mabry Carlton Jr. e no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek em 20 de outubro. De acordo com os documentos, vários ossos recuperados no local mostraram sinais de "atividade carnívora moderadamente extensa evidenciada por várias marcas de arranhões e roedores".