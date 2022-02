Príncipe Andrew chega a acordo sobre processo de abuso sexual

Mais de seis meses depois que Virginia Giuffre entrou com uma ação de abuso sexual contra príncipe Andrew, as duas partes chegaram a um acordo extrajudicial.

No dia 15 de fevereiro, o advogado de Giuffre, David Boies, apresentou uma carta a um tribunal federal de Nova York, afirmando que as partes concordaram em resolver o caso movido contra ele por Giuffre. Após o recebimento de Giuffre de um valor não divulgado, no prazo de 30 dias, como parte dos termos do acordo, as partes entrarão com uma estipulação e arquivarão o processo.