Família de Maria lamenta expulsão do 'BBB 22': "Que a gente mande luz para ela"

"Esse problema está mais com as pessoas do que com os participantes. Não estou defendendo minha filha. Realmente, foi uma linha muito tênue o que aconteceu. Ela é uma menina de 21 anos, cheia de impulsividade, assim como a Natália, que também já teve sua impulsividade dentro da casa, e jogou coisas no chão. São duas meninas com fragilidades."