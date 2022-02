Família de Halyna Hutchins processa Alec Baldwin por homicídio culposo

No final de outubro, Halyna foi morta no set do filme Rust, no Novo México, quando Alec, ator e produtor do filme, disparou uma arma cenográfica, acidentalmente atingindo Halyna e o diretor Joel Souza. Após o incidente, Halyna foi levada de helicóptero para um hospital próximo, onde foi declarada morta, enquanto Joel foi levado de ambulância para outro centro médico para tratamento e em seguida liberado.