Como Sarah Jessica Parker se sente sobre ausência de Samantha em revival de SATC?

Sarah Jessica Parker deu sua opinião sobre como o renascimento de Sex and the City lidou com a ausência da personagem de Kim Cattrall, Samantha.

Como os fãs bem sabem, Cattrall—que estrelou ao lado de Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis na série e nos filmes originais—deixou claro que não tinha interesse em reprisar o papel e não se juntaria ao elenco do reboot And Just Like That...