Lamar Odom admite que não tratou "bem" sua ex-esposa Khloé Kardashian

Frazer Harrison/Getty Images for Race to Erase MS

A estrela de Keeping Up With the Kardashians e o atleta se separaram em 2013, quase quatro anos depois de se casarem em uma cerimônia televisionada. No entanto, Khloé interrompeu o processo de divórcio quando Lamar sofreu uma overdose quase fatal em 2015. Ela explicou em uma entrevista de 2019 que decidiu ficar com ele porque "eu queria poder ajudar a cuidar dele e ter certeza de que ele ficaria bem novamente."

A dupla finalmente finalizou o divórcio em 2016.

Agora, Lamar deseja poder voltar no tempo e fazer as coisas de forma diferente. "Nunca foi minha intenção machucá-la", ele insistiu. "Minha cabeça não estava no lugar certo. Eu não estava cuidando de mim mesmo".