Apresentadores do Oscar 2022 são finalmente revelados

A 94ª edição do Oscar certamente não será um desastre! Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall estão em negociações finais para sediar a cerimônia do Oscar de 2022, de acordo com seis fontes do The New York Times.

O produtor da transmissão do Oscar, Will Packer, originalmente queria trazer dois apresentadores para cada hora, mas agora a premiação – prevista para domingo, 27 de março – pretende ter três apresentadores no total, segundo o veículo norte-americano.