Maria é desclassificada do 'BBB 22'

No Jogo da Discórdia, cada um precisou escolher uma placa e fazer uma acusação contra outra pessoa. As placas eram: Se Faz de Vítima / Arrogante / Não tem Palavra / Zero à Esquerda / Fala Muito e Faz Pouco / Trapaceiro (a) / Fútil / Interesseiro (a) / Sem Carisma / Fraco (a) no Jogo / Melhor de Boca Fechada / Sem Personalidade / Desagradável.