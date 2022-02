Mel Maia e Gabigol são flagrados juntos em evento no Rio

Seriam Mel Maia e Gabigol o novo casal entre as celebridades? Segundo a conta no Instagram Celebs do Rio, Mel e Gabigol teriam sido vistos em clima de intimidade em evento no Rio, na madrugada desta segunda-feira, 14.

O flagra aconteceu no camarote de um festival de rap, realizado no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca. Eles teriam conversado ao pé do ouvido e trocado beijos, afirma a página do Instagram.