Kanye "Ye" West e Julia Fox se separam após um mês de romance

"As pessoas estão tipo 'Oh, você está nisso apenas pela fama, você está nisso pela influência, você está nisso pelo dinheiro'", disse ela, no episódio de 21 de janeiro de seu podcast com Niki Takesh, Forbidden Fruits. "Querida, eu namorei bilionários toda a minha vida adulta, vamos manter isso real."

"Eu realmente não me importo... eu só me importo em fazer minha arte e colocar as coisas no mundo", acrescentou ela. "Isso é mais emocionante para mim agora do que olhos em mim. Eu não poderia me importar menos."