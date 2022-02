Kim Kardashian e Pete Davidson celebram Dia dos Namorados em meio a críticas de Kanye "Ye" West

No domingo, depois que suas postagens se tornaram virais e horas antes do início do Super Bowl LVI, o rapper de 44 anos acrescentou: "NÃO ACORDEI E LUTEI PARA MINHA FAMÍLIA TER TENDENCIA NO SUPER BOWL MAS ACONTECEU QUE O SUPER BOWL TRAZ AS FAMÍLIAS PARA TODOS OS CASADOS SEGURE SEU CÔNJUGE PRÓXIMO CERTIFIQUE-SE DE QUE ELES SABEM O QUANTO VOCÊ OS AMA E OS APRECIA PORQUE HÁ UM SKETE ESCURINDO EM CADA BECO SUJO ESPERANDO PARA AJUDAR A DESTRUIR SUA FAMÍLIA E ANDAR EM CALVIN KLEINS EM TORNO DE SEUS FILHOS", parecendo se referir à sessão ao vivo do Instagram com a marca Calvin Klein de Pete e Machine Gun Kelly em dezembro.

Veja Pete e Kim em seu jantar pré-Dia dos Namorados no Brooklyn: