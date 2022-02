BBB 22: Maíra Cardi se desculpa após dizer que Jade Picon quer ser "17ª de Arthur"

Vcs cobram minha opinião sobre as coisas 😂😇



Jade e P.A: achei um casal maravilhoso! Sinto que com ele e tio Scooby a Jade está mt bem acompanhada ❤️



Maira Cardi: o jeito q ela fala sobre a Jade diz mais sobre ela mesma do q sobre qq coisa. Ñ farei parte desse palanque do ódio