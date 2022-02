Por dentro da primeira semana de Kylie Jenner e Travis Scott com o bebê Wolf

Tem bebê novo na casa de Kylie Jenner! Kylie, de 24 anos, e o rapper de 30 anos, Travis Scott, deram as boas-vindas ao segundo filho, um menino, em 2 de fevereiro. A magnata da beleza anunciou a notícia no Instagram, no último fim de semana, com um close da filha Stormi Webster, de 2 anos, segurando a mão de seu irmãozinho.

A fundadora da Kylie Cosmetics postou uma atualização em 11 de fevereiro para revelar que ela e Travis nomearam seu filho como Wolf Webster.