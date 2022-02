Kanye "Ye" West volta a provoca Pete Davidson e expõe briga com Kid Cudi

No sábado, 12, Ye compartilhou uma foto sua aparecendo com Pete, Timothée Chalamet e Kid Cudi em um jantar de aniversário no Nobu de Malibu em 2019 – enquanto marcava um grande X vermelho no rosto do astro do SNL. Há três anos, Kim compartilhou a foto original no Twitter e Pete falou sobre conhecer o então casal no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.