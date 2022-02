A coleção de maquiagem de Kylie Jenner para o Valentine's Day

Instagram

Os kits da Kylie vem com um batom líquido e um lápis labial da mesma cor. Quem conhece o produto sabe que ele foi ficando cada vez melhor com o tempo. A cor é duradoura e fica mesmo após comer, beber e até beijar, sem ficar com aquela sensação seca ou desconfortável. Ainda assim, eles saem facilmente com um removedor de maquiagem no fim do dia. Na coleção eles vêm em dois tons: No One's Baby e About Last Night.