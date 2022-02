Onde assistir aos indicados a Melhor Filme no Oscar 2022

Não Olhe Para Cima

O longa que deu o que falar devido a comparações da trama com a forma como a pandemia da Covid-19 foi tratada no Brasil, conta a história de dois astrônomos que tentam alertar o governo dos Estados Unidos sobre um cometa em rota de colisão direta com a Terra. Com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet. Disponível na Netflix.