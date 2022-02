Gigi Hadid posta foto rara da filha Khai e prova que ela já é uma mini fashionista

Gigi Hadid mostrou a seus mais de 72 milhões de seguidores no Instagram um clique raro de sua filha Khai com look jeans.

Parece que a filha de 17 meses de Gigi Hadid, Khai, já herdou o amor da mãe pela moda.

Em uma série de fotos do Instagram com a legenda "recentes :)", a modelo, de 26 anos, compartilhou uma foto adorável de sua filha - fruto da relação com o ex Zayn Malik - usando uma jaqueta jeans que ostentava seu nome nas costas junto com uma calça jeans xadrez combinando.