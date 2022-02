Por que Julia Fox não tem "energia" para namorar sério com Kanye "Ye" West

Como os fãs que acompanham o casal sabem, nas últimas semanas a atriz de Joias Brutas, de 32 anos, e o ganhador do Grammy, de 44, se tornaram inseparáveis após se encontrarem em Miami no Ano Novo. Na verdade, a conexão deles foi tão instantânea que eles foram vistos jantando no restaurante Carbone no dia seguinte - e eles foram flagrados juntos novamente em Nova York após alguns dias.