Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis esperam primeiro filho

Atriz deu a notícia nesta sexta-feira, 11. Veja todos os detalhes!

Fernanda Vasconcellos revelou que está grávida do primeiro filho com Cássio Reis. A revelação foi feita pelo casal nesta sexta-feira, 11, através de posts no Instagram.

"Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho, e não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não se tem dúvidas quando a gente leu: GRÁVIDA escrito no visor", escreveu a atriz.